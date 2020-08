Zonnebloem-afdeling Sint-Michielsgestel verwelkomt elf medioren: ‘Belangrijk dat zij meetellen’

SINT-MICHIELSGESTEL - Kort voor de COVID-19 uitbraak genoten elf medioren van de Zonnebloemafdeling in Sint-Michielsgestel, samen met enkele lotgenoten uit Den Dungen, nog van een kookworkshop. Dat deden zij als een nieuwe groep lotgenoten binnen de Zonnebloemomgeving. ,,Daar willen we graag meer bekendheid aan geven”, zegt Marloes Vink, voorzitter van de activiteitencommissie in Gestel.

,,Het is belangrijk dat zij erbij zijn, dat zij meetellen”, vervolgt Vink. Deze nieuwe tak in de Zonnebloem typeert zij als mensen vanaf 40 jaar tot ongeveer 65 jaar, met veelal vergelijkbare lichamelijke beperkingen, aangeboren of als gevolg van ziekte. De alom bekende doelgroep bestaat uit hoofdzakelijk ouderen met lichamelijke beperkingen.

Populair

,,Wij doen al anderhalf jaar extra dingen met deze jongere mensen, zoals een Pluktuinbezoek, de kookworkshop bij Kentalis of gewoon gezellig naar een terras.” Initiatieven die aanslaan, want het aantal deelnemers dat binnen de criteria valt, nam rap toe tot momenteel elf personen. ,,Dat is inmiddels een heel hechte groep”, glundert Vink.

Toch denkt de voorzitter-activiteiten dat zeker nog niet alle mogelijke kandidaten zijn bereikt. ,,Dan heb ik het niet alleen over Gestel, maar ook Den Dungen. Die betrekken we er zeker ook bij.” De gasten krijgen allemaal een vrijwilliger toegewezen, ook de medioren. ,,Om ervoor te zorgen dat er een goede klik is tussen de medioor en de vrijwilliger is er eerst een gesprek tussen beiden. Is die klik er, dan bezoekt de vrijwilliger gemiddeld één keer per 2 à 3 weken de betreffende gast.”

Jonge vrijwilligers

Als vanouds zijn de Zonnebloem-vaarvakanties mateloos populair, inmiddels ook onder de medioren. Landelijk zijn er aparte weken voor deze specifieke groep. Bij de Gestelse afdeling en bij Marloes Vink leeft de overtuiging dat de groep medioren verder zal groeien. Met, zo hoopt Vink, een ander neveneffect. ,,Inderdaad, het zou prachtig zijn als zich nog meer jongere vrijwilligers aanmelden voor de gesprekken en de begeleiding.”

Op de agenda staat de volgende activiteit al vermeld: een picknick voor álle Zonnebloemgasten en vrijwilligers op 19 en 20 augustus.