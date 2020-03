Zonneboerderijen krijgen een warm onthaal

,,Zonneboerderijen vormen absoluut heel mooie kansen voor vrijkomende agrarische gebouwen", antwoordde wethouder Jan Goijaarts (CDA, ruimtelijke zaken) op een vraag van Mirjam van Esch van oppositiepartij Hart.



Zij opperde dit idee tijdens de commissievergadering over het rapport Kansen voor kwaliteit over de toekomst van vrijkomende agrarische gebouwen. Dit toekomstplan is nodig omdat de komende tien jaar volgens schattingen zeker 200 van de ruim 500 agrariërs in Meierijstad gaan stoppen. Hierdoor komt in totaal zo'n half miljoen vierkante meter aan veestallen leeg te staan, veruit het meeste in heel Brabant.