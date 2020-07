Zonneboom in Schijndel, Rooi of Veghel? Geen kans

Volgens burgemeester en wethouders van Meierijstad leveren energiebomen - futuristische ‘bomen’ die groene stroom opwekken met zon of wind - te weinig energie op en zijn ze te duur om aan te schaffen, zo valt te lezen in een brief aan de gemeenteraad. De raad vroeg eerder dit jaar op verzoek van D66 om een onderzoek naar de haalbaarheid van energiebomen , zoals die in onder meer Oss en Bernheze te vinden zijn. Dat onderzoek is nu afgerond. En de conclusie is volgens het college van Meierijstad heel duidelijk: niet doen.

Windboom in Bernheze

De kosten voor zo'n energieboom variëren tussen 750 en 7500 euro per jaar. Bovendien zijn drie leveranciers van de bewuste bomen al failliet, meldt Meierijstad. ‘Het product is kwetsbaar en de markt is nog niet stabiel', zo staat in de brief. Deze nadelen wegen volgens B en W niet op tegen de voordelen, zoals bewustwording van duurzame energie. Meierijstad onderzocht de windboom in Bernheze, de zonnebomen in Oss en de SmartFlower in Peel en Maas.