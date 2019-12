Zonnepanelen dakloos als sporthal Theereheide in Gestel wordt gesloopt

Het zal zo’n vaart nog niet lopen, denkt coöperatie Dommelstroom. Maar als de gemeente Sint-Michielsgestel besluit om de oude sporthal Theereheide aan de Eikenlaan te slopen, dan zijn 356 zonnepanelen plots dakloos. ,,Dan moeten we die panelen aan een nieuw dak helpen”, zegt Jan Taks van Dommelstroom droogjes. ,,We hebben een goede relatie met de gemeente. Daar komen we vast uit.”

Quote Wij willen ook graag panelen op de daken van scholen leggen Jan Taks, Coöperatie Domelstroom

Een paar jaar geleden legde de coöperatie de zonnepanelen op de sporthal, die mogelijk na nieuwbouw verhuist naar sportpark Heidelust. Samen leveren die panelen gemiddeld 90.000 kilowatt-uur aan stroom op. Genoeg om 26 huishoudens te voorzien. De afspraak is nu dat die panelen er tot 2032 mogen blijven liggen. ,,Zo niet, dan onderhandelen we over compensatie, opbrengstderving óf verhuizing. Wij willen ook graag op daken van scholen panelen leggen. En liefst laten we mensen uit de buurt deelnemen, zodat ze daar ook financieel voordeel uit kunnen trekken”, zegt Taks.

Droge zomers veroorzaken lagere opbrengst centrale

De Gestelse coöperatie heeft ook al enkele jaren een waterkrachtcentrale in de Dommel liggen. De droge zomers van de laatste jaren veroorzaken daar een lagere opbrengst dan tevoren was berekend. Het debiet in de rivier is door de lage waterstand kleiner, waardoor geen 600.000 kilowatt-uur wordt geleverd aan energie, maar slechts 400. 000 kilowatt-uur.

Quote We hebben toch 27 euro winst uit kunnen keren aan de deelnemers Jan Taks, Coöperatie Dommelstroom

Jan Taks: ,,We hebben toch alle deelnemers een winstuitkering kunnen geven. Alles bij elkaar 27 euro. Best redelijk. Maar toch nog altijd winst. De meesten deden overigens mee aan dit project vanwege sympathie voor duurzaamheid en het milieu. Ook een van de hoofddoelstellingen van onze coöperatie.”

Ook kijken naar gebouwen van WSD

Ondertussen werkt coöperatie Dommelstroom met vier werkgroepjes aan nieuwe plannen voor de toekomst. ,,Zo beginnen we in 2020 met gesprekken bij werkvoorzieningschap WSD in Boxtel. Het werkgroepje zonne-energie ziet mogelijkheden om de bedrijfsgebouwen van WSD in Boxtel, Vught en Schijndel te benutten voor zonnepanelen. En wat zou het mooi zijn als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij zo’n plan kunt betrekken. Die hebben het financieel niet zo breed. Door hun deelneming zouden ze een extraatje kunnen verdienen. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.”

Zonnepanelen bij de rioolzuivering

Een ander idee op het gebied van zonnepanelen is samenwerking met het waterschap De Dommel. ,,Bij de rioolzuivering aan de Heult in Boxtel zijn wellicht mogelijkheden om zonneweides aan te leggen rondom de bezinkbassins en installaties. Ook met het waterschap willen we in gesprek.”

Aardwarmte en waterstof worden ook bekeken als energiebron