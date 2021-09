Zonnepanelen op dak of isoleren? Waarom zou u dat alleen doen?

Driekus maakt winkel­strip Hof van Overkerck vol

14 september SINT-MICHIELSGESTEL - Met de komst van de nieuwe cadeauwinkel Driekus is de winkelstrip in het bouwplan Hof van Overkerck in Sint-Michielsgestel nu vol. De cadeauwinkel is vanaf dinsdag 14 september voor het eerst open voor het publiek. Manon en Bas van Hout maken hiermee een nieuwe start in hun bewogen leven. En ze verkopen voortaan spullen van cliënten van Reiner van Arkel uit Vught.