Zonnepark bij landgoed Nieuw Herlaer valt wat kleiner uit

SINT-MICHIELSGESTEL - Landgoed Nieuw Herlaer in Sint-Michielsgestel had een zonnepark met een kleine 6000 zonnepanelen in gedachten. Dat park valt nu een stuk kleiner uit. Maar de eerste fase met een veldschuur vol zonnepanelen gaat al zeker door.

Landgoed Nieuw Herlaer bij Halder in Sint-Michielsgestel wil maar wat graag aan de slag met de aanleg van zonnepanelen. Toch moet eigenaar familie Pijnenburg de ambitie voor het leggen van een kleine 6000 panelen wat temperen. Dat blijkt uit een nieuw haalbaarheidsonderzoek.

Quote Te veel schaduw door de bomen, tweede veld panelen is daardoor niet rendabel genoeg Jan-Willem Pijnenburg, Nieuw Herlaer

Jan-Willem Pijnenburg laat weten dat een deel van het tweede veld vol panelen afvalt uit de plannen. ,,Het gaat om een latere fase van onze energieplannen, waarvoor subsidie uit de pot Stimulering Duurzame Energieproductie beschikbaar zou zijn. Dat deel leggen we niet. Dan gaat het om een kleine 1600 panelen die er later niet komen. Onderzoek toont aan de dat bomen rondom dat veld te hoog zijn en dus is het rendement van deze panelen te laag. Dus laten we dat afvallen.”

Veldschuur met panelen komt er wel

De andere onderdelen van het energieplan van het landgoed gaan wel door. ,,Een en ander betekent dat de nieuwe veldschuur er wel gaat komen. Op die schuur leggen we 126 panelen. En bij de schuur willen we ook ruimte maken voor het houden van bijenvolken. Dat doen ze op landgoed Bleijendijk ook.”

Bloemrijk kruidenmengsel

Bij de eerste fase hoort verder nog het leggen van een kleine 2400 panelen op het landgoed op plekken die voor de buitenwacht nauwelijks zichtbaar zijn en waar bij de panelen ook ruimte is voor het inzaaien van bloemrijk kruidenmengsel waar de bijen van kunnen profiteren. ,,In feite zorgen we zo voor ons hele eigen enegerieverbruik. Het deel wat we niet realiseren, daar zou de buurt op mee kunnen liften. Dat gaat dus niet door omdat het niet rendabel is.”

Leidingen om energie terug te leveren zijn er

Pijnenburg heeft tevoren contact gezocht met Enexis om te praten over de geschiktheid van het net waarop de opgewekte energie terug geleverd kan worden. Want niet op alle plekken in het buitengebied liggen er voldoende dikke leidingen waarop die energie zomaar op het net kan. Zo’n voorbeeld speelde bij raadslid Harvy Schouten in het buitengebied van Berlicum, waar eerst nog nieuwe voorzieningen gelegd moesten worden zodat de honderden zonnepanelen van Schouten energie aan het net konden terugleveren.

Pijnenburg: ,,Met Enexis hebben we uiteraard gesprekken gehad. Want het moet in ons buitengebied ook mogelijk zijn om energie terug te leveren aan het net. En dat is blijkbaar goed mogelijk via kabels op de Venstraat. Daar is nog voldoende ruimte.”