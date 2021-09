Zonneparken in Meierijstad zitten voor vijf jaar ’op slot’

VIDEO Blijf van onze natuur af, roepen Do en Julia

20 mei SINT-OEDENRODE/WIJBOSCH - Do Cañete (10) en Julia Mutsaars (11) vinden het heerlijk om in het Wijboschbroek te zijn. En ze zitten dus niet te wachten op windmolens of zonneparken in dit natuurgebied. Dat maakten zij donderdagavond duidelijk aan raadsleden van Meierijstad, die ruim duizend handtekeningen ontvingen van de Schijndelse meisjes.