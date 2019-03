‘Zonnetje, terrasje en het komt goed met Markt Boxtel’

Steeds vaker bespeurt wethouder Eric van den Broek enthousiasme over de vernieuwde Markt in Boxtel. Natuurlijk is hij niet doof voor de kritiek die er ook (nog steeds) is. Maar: ,,De fontein staat inmiddels aan en als we straks met z’n allen op het terras in de zon zitten, dan zal die kritiek zeker minder worden", zo verwacht Van den Broek.