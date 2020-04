Zonneweide Nemerstroom levert einde van de zomer Haarense energie

HAAREN - 1.904 zonnepanelen staan binnenkort op het terrein van de rioolwaterzuivering in Haaren. Ze zijn collectief aangeschaft door inwoners van Haaren, Vught en Boxtel. Zonneweide Nemerstroom is het project gedoopt.

Daarachter zit coöperatie Zonnemaatje en die is weer opgezet door Duurzame Energiecoöperatie Haaren (DEH) en Vughtse Energie Transitie (VET). In februari 2019 was het project eigenlijk al ‘volgeboekt’, laat woordvoerster Tiny Vermeer uit Helvoirt weten. ,,Vervolgens gingen de voorbereidingen van start. En dat werd pionieren, zowel voor het bestuur van de coöperatie als voor Waterschap De Dommel, de eigenaar van de locatie voor de zonneweide.”

Coronacrisis

Dat de daadwerkelijk inschrijving dit jaar op 13 maart van start ging - in de coronacrisis - deed de mensen achter de coöperatie vrezen dat de belangstelling sterk afgenomen zou zijn. ,,Gelukkig hebben de meeste gegadigden zich tóch ingeschreven”, aldus Vermeer.

En dus kan bouw van de zonneweide beginnen. Iets meer dan twintig huishoudens hebben afgezegd. Deels uit onzekerheid vanwege de coronacrisis, maar ook omdat sommigen zelf zonnepanelen hebben aangeschaft, aldus Vermeer. Er zijn daardoor alsnog certificaten te koop. Daarop kan tot en met 14 april worden ingetekend.

Op het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Oisterwijksedreef in Haaren komt een zonnepark met zo'n 1.900 zonnepanelen.

Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout bouwt de installatie op het terrein aan de Oisterwijksedreef. De voorbereidingen beginnen na pasen. Het is de bedoeling dat de zonneweide in de tweede helft van de zomervakantie duurzame Haarense stroom oplevert. Die wordt verkocht aan energiemaatschappij Engie.

262 euro per certificaat

De weide moet ongeveer 521.500 kWh per jaar opleveren. Ofwel goed voor de stroombehoefte van zo’n 180 huishoudens. Zonnemaatje geeft certificaten uit met een opbrengstwaarde van 250 kWh per jaar. Dat betekent dat er in totaal 2.086 certificaten (262 euro per stuk) beschikbaar zijn voor deelnemers aan Nemerstroom.

Het ingelegde bedrag verdient een deelnemer in acht tot negen jaar terug, vooral door de teruggave van de energiebelasting die hij moet betalen over zijn stroomverbruik. Het rendement op de inleg is naar verwachting gemiddeld zo’n 3,8 procent per jaar. Vermeer: ,,En dat is op dit moment een stuk beter dan het rendement op een spaartegoed.”