Zoon oud-wethouder Hans Schoones op 5 bij VVD Meierijstad

De Veghelse ondernemer Albert Dominicus staat op nummer 3. Hij werd onlangs al benoemd tot burgercommissielid namens de VVD in Meierijstad, om warm te draaien voor de gemeenteraad. ,,Albert Dominicus is al jaren actief voor de VVD", aldus Van Dalsum. Zo was hij bestuurslid namens die partij. En hij was zeer actief voor ondernemersverenigingen in Veghel en later in Meierijstad.