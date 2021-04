Zoon van raadslid Jack de Vlieger uit Sint-Michielsgestel bekent moord op zijn vader: 'Hij haatte mij’

Zonnepar­ken in Meierij­stad oogsten veel kritiek, ‘Lokaal eigendom is wassen neus’

7 april SCHIJNDEL/VEGHEL - ,,Kunnen we nog alternatieve locaties aanwijzen voor zonneparken?” Het was een van de vele vragen die dinsdagavond werden gesteld tijdens een online informatiebijeenkomst over zonneparken in Meierijstad.