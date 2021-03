Zorgappartementen voor ouderen op plek van Huize Overberg

Blije uitvaarton­der­ne­mer en bezorgde buren vanwege nieuw rouwcen­trum in Boxtel

28 februari BOXTEL - Uitvaartondernemer Willemijn Bakx noemt het ‘de ideale locatie’ voor haar nieuwe Afscheidshuis Boxtel. ,,Ik heb heel lang gezocht.’’ Voor de bewoners aan de overkant van de Dukaat in Boxtel is het wel even slikken. ,,Sta je daar te koken, met uitzicht op rouwende mensen.’’