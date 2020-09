Zorgbestuurder neemt afscheid na heftige maanden: ‘Corona legt zwakke plek van verpleeghuizen pijnlijk bloot’

Dikke streep door intochten, Zwarte Piet verdwijnt in stappen

15 september SCHIJNDEL/VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Sinterklaas komt dit jaar niet aan met een drukbezochte intocht in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Ook gaat Zwarte Piet verdwijnen in deze drie grote kernen van Meierijstad, maar dat gebeurt in stappen. Of Kick Out Zwarte Piet alsnog actie gaat voeren in Schijndel is nog even de vraag.