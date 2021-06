Zorgen bij CDA Boxtel over veiligheid persoonsgegevens

Boze bewoners door bouw van appartemen­ten in Boxtel: gemoederen lopen hoog op

27 mei BOXTEL - Willekeur, politieke foefjes en geld over de balk gooien. De bouw van 22 appartementen in Boxtel gaat flink voeten in de aarde hebben. Een aantal bomen moet bijvoorbeeld wijken om opleggers met materialen toegang tot het bouwterrein te verschaffen. Ondertussen staan boze bewoners en gemeente Boxtel lijnrecht tegenover elkaar.