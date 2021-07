Zorgen om dichte bebouwing Irenestraat

SINT-MICHIELSGESTEL - Woningcorporatie Woonmeij kan aan de slag met de bouw van 38 sociale huurwoningen aan de Irenestraat in Sint-Michielsgestel. Er zijn geen bezwaren ingediend op het bestemmingsplan en dat is uitzonderlijk te noemen.

Wel hebben politieke partijen nog wat zorgen over de dichte bebouwingsgraad in het plan. ,,Dat kan de leefbaarheid onder druk zetten", aldus de PvdA.

Waar in andere situaties buurtbewoners vaak te hoop lopen en bezwaren hebben tegen woningbouwplannen, blijven die bij de Irenestraat in Sint-Michielsgestel uit. Dat betekent dat woningcorporatie Woonmeij in ieder geval voldoende in gesprek is geweest met de buurtbewoners die nu geen bezwaren hebben tegen de komst van 38 nieuwe woningen op de plek van de gesloopte basisschool, waar nog een tijd het Wijkplein van Gestel huisde.

Soepele inspraak

,,Dat heef Woonmeij dus prima gedaan met de inspraak", oordeelt Femke Klomp van het CDA. ,,Het geeft aan dat de corporatie goed met de buurt in gesprek is geweest.” Dat laatste constateert ook Adriaan van der Maarel van de PvdA: ,,De inspraak is hier soepel verlopen. Je zou je bijna afvragen ‘hoe doen ze dat toch? Want elders gaat het met de dialoog met buurtbewoners nogal eens niet zo.”

Volledig scherm Het braakliggend terrein aan de Irenestraat. © Domien van der Meijden

De Irenestraat krijgt straks 24 appartementen in een paar bouwlagen. Daarnaast komen er veertien levensloopbestendige huurwoningen op de plek van de oude school. Van der Maarel: ,,Het is een mooie locatie. We zijn dan ook blij met de invulling dat hier sociale huurwoningen komen. De bebouwing van de plek is wel aan de hoge kant. Ik snap dat je een plan rendabel moet krijgen en dat daarom voor een hoge bebouwingsgraad is gekozen. Maar we zetten daar wel wat vraagtekens bij. Want je mag je afvragen of dat de leefbaarheid in het gebied wel ten goede komt.”

Parkeren

Ook het parkeren vindt de PvdA nog wel een ding. ,,Er is op het binnenterrein ruimte voor parkeren. Maar die is ook aan de buitenzijde gezocht. Ik vraag me af of Sint-Michielsgestel hier niet een beetje gesmokkeld heeft met het aantal parkeerplaatsen om zo het plan goedgekeurd te krijgen?”

Niet gesmokkeld

Volgens wethouder Ed Mathijssen is er zeker niet gesmokkeld. ,,Volgens alle berekeningen waren er 105 parkeerplaatsen nodig in het gebied. We hebben er nu 107. Dus voldoen we aan de regels. Het is wel zo dat we ook aan de straten rond het bouwplan parkeren hebben ingetekend. Dat mag. Want voor de school, die er niet meer staat, stonden ook een aantal parkeerplaatsen op de rol. Die kun je toevoegen aan het bouwplan. En de afwikkeling van het verkeer? Dat zal best goed komen. Het gebied is aan alle kanten goed ontsloten richting Hoogstraat of Nieuwstraat. Dat kan de woonwijk hebben.”

Inwoners Gestel eerst?

Bij een eerste toewijzing voor een huurwoning hier is Woonmeij volgens Mathijssen bereid om eigen inwoners van Gestel een woning toe te kennen. ,,Daarna kan dat niet meer. Dus hopen we zo toch een flink aantal Gestelaren aan een huurwoning te helpen.”