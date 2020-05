Zorgen om financiële positie van gemeente Boxtel na de coronacrisis

BOXTEL - Een hangslot op de portemonnee. Dat moet er komen om de gemeente Boxtel financieel in de benen te houden, zo vindt politieke partij BALANS. Zeker als corona straks voorbij is.

Als je over voor en na corona spreekt, zal een ding onveranderd zijn. De gemeente Boxtel had het voor half februari financieel al hard te halen, dat zal als de crisis voorbij is niet anders zijn.

Hand op de knip

Maar wel héftiger, stelt de politieke groepering BALANS in schriftelijke vragen aan het college. De partij, de grootste in de Boxtelse gemeenteraad, pleit daarom per direct voor een hangslot op de gemeentelijke portemonnee.

,,We zullen eerst moeten kijken of de dingen die we willen doen voldoende nut en noodzaak hebben voor onze inwoners. Want: we hebben het geld straks hard nodig om de sociale, maatschappelijke en economische gevolgen van de crisis voor de Boxtelaren te verlichten.”

Quote We hebben het geld straks hard nodig om de sociale, maatschap­pe­lij­ke en economi­sche gevolgen van de crisis voor de Boxtelaren te verlichten Balans

Volledig scherm Eerder stelde Combinatie'95 het heikele financiële probleem van Boxtel in wat mildere woorden ook al aan de orde. ,,De huidige crisis zal ons niet helpen.'' © Getty Images

Compensatie uit Den Haag

Eerder stelde Combinatie'95 het heikele financiële probleem van Boxtel in wat mildere woorden ook al aan de orde. ,,De huidige crisis zal ons niet helpen. Krijgen wij compensatie voor de extra kosten vanuit Den Haag? Zo niet, hoe gaan we dat dan oplossen?", aldus de partij die in tegenstelling tot BALANS wel onderdeel is van het college.

Quote Boxtel financieel gezond maken voor de coronacri­sis was al een opgave van jewelste, Boxtel na corona zal nog veel fundamente­le­re keuzes vragen Balans

Besparen

BALANS denkt dat er mogelijkheden zijn om te besparen, zelfs op de plannen die in de vastgestelde begroting zijn opgenomen. Zoals doodlopend maken van de straat Fellenoord en ook op de verkeersprojecten, waarmee BALANS van meet af moeite heeft, Maar die wel door de meerderheid van de gemeenteraad zijn geaccordeerd.

,,Die lossen onze problemen niet op. En het geld hebben we harder nodig straks voor de naweeën van corona."

Ook zaken als de ambitie van Boxtel (ook gesteund door de gemeenteraad) om als gemeente in 2030 energieneutraal te zijn, kan op de lange baan vindt BALANS. En dat geldt ook voor onder meer de ontwikkelingen van het Greentech Park en op de Kleine Aarde, door de partij betitelt als hobbyisme van het college.

Opgave