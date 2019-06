Zorgen om huizen vol seizoenswerkers in Biezenmortel

HAAREN - De raadsfractie van Samenwerking’95 in de gemeente Haaren is bezorgd over de huisvesting van te veel seizoenswerkers in panden aan de Biezenmortelsestraat in Biezenmortel. Die zorg uitte Tom van Sprang, de nieuwe kopman van Samenwerking’95, vanavond namens die fractie in de gemeenteraad.

Hij heeft van diverse kanten in het dorp gehoord dat in de Biezenmortelsestraat verschillende panden opgekocht zijn om als onderkomen voor seizoenswerkers te dienen. Het zou om boerderijen gaan. ,,Ook in een schuur wonen Polen", zo zei Van Sprang in de raad.

Volledig scherm Tom van Sprang © Johan van Grinsven/BD Hij wilde weten of de gemeente hiervan op de hoogte is en of de huisvesting aan de normen voldoet. Volgens CDA-wethouder Harry van Hal is bij de gemeente niet bekend dat er tal van panden in de Biezenmortelsestraat opgekocht zijn voor dit doel. ,,Er zijn twee vergunningen voor de huisvesting van seizoenswerkers in Biezenmortel aangevraagd, voor evenzoveel panden.

Dilemma

De beslissing over die aanvragen laat nog even op zich wachten, want Haaren legt momenteel de laatste hand aan een beleid voor de huisvesting van seizoensarbeiders, aldus Van Hal. Dat gebeurt in samenwerking met de buurgemeenten. Van Hal schetste het dilemma: in Haaren hebben tal van bedrijven seizoenswerkers nodig. ,,Dan moeten die ook fatsoenlijk ondergebracht worden. Onder strikte voorwaarden zodat er geen overlast voor de buurt ontstaat", zegt Van Hal.

Acht locaties

Volledig scherm Wethouder Harry van Hal (CDA, Handhaving en toezicht) © Gemeente Haaren De wethouder stelt dat de gemeente een stuk of acht locaties in de gemeente in beeld heeft waar seizoenswerkers zonder vergunning ondergebracht zijn, terwijl er mogelijkheden zijn om die situatie te legaliseren. De gemeente heeft er bij de eigenaren van die panden op aangedrongen een vergunning aan te vragen. Ook de beslissing op die aanvragen hangt op de afronding van het beleid. Daarvoor heeft de gemeente nog enkele weken nodig, aldus Van Hal.

Haarendael in beeld