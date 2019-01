Zorgen over tekort aan AED's in Schijndel

Veghel en de omringende kerkdorpen tellen zo'n 90 automatische externe defibrillators (AED) voor reanimatie en in de oude gemeente Sint-Oedenrode hangen er circa 65. Maar in Schijndel zijn er nog geen tien AED's die 24/7 beschikbaar zijn, zo rekende Klaas Haan van de stichting Veghel HartSave onlangs voor in het Brabants Dagblad. Daar moet snel verandering in komen, vindt Haan. En dat vindt Team Meierijstad ook. De coalitiepartij stelde onlangs vragen aan het college van B en W over het tekort aan AED's in Schijndel.