Zorgen over zwembaden in Meierijstad drijven boven

Zorgen om huizen vol seizoens­wer­kers in Biezenmor­tel

27 juni HAAREN - De raadsfractie van Samenwerking’95 in de gemeente Haaren is bezorgd over de huisvesting van te veel seizoenswerkers in panden aan de Biezenmortelsestraat in Biezenmortel. Die zorg uitte Tom van Sprang, de nieuwe kopman van Samenwerking’95, vanavond namens die fractie in de gemeenteraad.