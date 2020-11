Zorgpersoneel uit groot deel Brabant kan zich vanaf maandag snel laten testen

Boete en werkstraf­fen geëist voor verkoop deels bedorven vlees, bestellin­gen gingen in niet gekoelde auto's door het land

3 november DEN BOSCH - Voor de verkoop van een partij gedeeltelijk bedorven vlees is maandag voor de rechtbank in Den Bosch tegen de Boodschappenbank uit Boxtel een boete van 5.000 euro geëist, waarvan 3.000 euro voorwaardelijk. Twee bestuursleden hoorden daarnaast een werkstraf en een voorwaardelijke boete eisen. Het vlees ging naar minima in heel Nederland.