Zorgvilla in Schijndel is straks voor mensen met geheugenverlies

Raadzaal onder de grond, toekomst of utopie?

19 maart SINT-OEDENRODE - Een ondergrondse raadzaal bij het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Is het een briljant plan van architecten uit Schijndel? Of blijft het bij een utopie? In de gemeenteraad is enthousiasme te bespeuren, zo bleek donderdagavond toen het plan online werd gepresenteerd.