Zuco 103 komt naar 1 Ander Festival in Schijndel

Ook Zijtaart is stroperige voortgang woningbouw helemaal beu

6:01 ZIJTAART - Na Keldonk, Boerdonk en Eerde komt nu ook Zijtaart met een klaagzang over de stroperige voortgang van de woningbouw. ‘We zijn in drie jaar tijd geen dag dichter bij beschikbare bouwkavels gekomen’, schrijft de dorpsraad aan de gemeenteraad. ‘De bouwgrond is nota bene in eigendom van de gemeente.’