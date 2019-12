Zuster Albertha wilde eigenlijk geen 100 worden, maar geniet wel

Geen boerinneke

Zuster Albertha was meteen in geanimeerd gesprek met de burgervader. Vroeger was er nog een jongen die veel belangstelling voor de jarige had, maar zij wilde geen boerinneke worden. ,,Daar was ze ook te klein en te zwak voor”, aldus zuster Rita.

Als Paus met carnaval

Ook was ze in het verleden kosteres in Sint Anthonis waarvoor de jarige een pauselijke onderscheiding ontving, omdat ze zo gedienstig was. ,,En zij is daar tijdens carnaval nog eens Paus geweest, reed ze zwaaiend in een auto door de straten.” Ter illustratie liet zuster Rita een foto zien met een als Paus uitgedoste vrolijk lachende zuster Albertha staande in een auto. Een hele tegenstelling met het broze kleine mensje dat ze nu is. En die omringd door familie en medezusters alle feestelijkheden en fotograferende belangstellenden gelaten op zich af liet komen.