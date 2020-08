Zwembad De Molen Hey gaat over op een gezonde sportkantine

SCHIJNDEL - Zwemmen en daarna een hapje en een drankje. Bij zwembad De Molen Hey in Schijndel kan dat voortaan op een verantwoorde manier. Het zwembad heeft zaterdagmiddag het certificaat 'gezonde sportkantine' in ontvangst mogen nemen.

Zwembad De Molen Hey is de eerste organisatie in Meierijstad die dit certificaat heeft ontvangen. De sportkantine heeft het gouden certificaat gekregen. En dat is volgens uitreikende organisatie Team:Fit het hoogst haalbare.

De intrede van fitnessketen Basic-Fit aan de Avantilaan in Schijndel heeft er toe geleid dat het zwembad nu zelf verantwoordelijk is voor de horeca. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de vernieuwde sportkantine. Het gebouw is in tweeën gedeeld. Er is een aparte ingang gecreëerd voor het zwembad.

De verbouwing heeft door de coronacrisis geen vertraging opgelopen. Toch kon er aantal maanden niet gezwommen worden. "Het zwembad is drie maanden dicht geweest en dat gaf ons de ruimte om aan andere klussen te werken. We hebben door de coronamaatregelen looprichtingen moeten creëren en een aparte in- en uitgang", zegt bedrijfsleider Monique Versluis.

Volledig scherm Leidingevende van zwembad de Molenhey Monique Versluis veegt een traantje van trots weg nadat ze het gouden certificaat Gezonde Sportkantine heeft ontvangen. Dit vond buiten plaats in een grote patytent versierd met vlaggetjes in de kleuren Meierij-stad. © Roel van der Aa

Geen Biertap



De sportkantine is kindvriendelijk ingericht met een verlaagde bar en een assortiment dat vooral bestaat uit verantwoorde producten. "Toen we de kans kregen om de sportkantine zelf in te richten, wilde ik dat iedereen zich thuis zou voelen. Zo kunnen de senioren na het zwemmen een kopje koffie drinken en er is voor de kinderen een tussendoortje."

Naast de gezonde producten, kunnen de zwemmers ook een koud biertje krijgen in de sportkantine. "Het is niet zo dat we alleen maar gezonde producten serveren, wie een biertje wil kan ook bij ons terecht. Al is dat wel uit de fles, we hebben namelijk geen biertap."

Bezoekers keren terug



Nu het zwembad weer open is, komen ook de bezoekers weer terug. Al zullen dat er door de coronamaatregelen een stuk minder zijn. "Normaal gesproken kunnen er hier vijfhonderd mensen zwemmen. We kunnen er nu helaas maar een derde daarvan toelaten."

De horecavoorziening is er nu, maar of de bezoeker daar meteen gebruik van kan maken, is nog even afwachten. "We gaan komende maandag met de verenigingen om tafel zitten wat er allemaal mogelijk is binnen de coronamaatregelen. Daarna weten we hoeveel bezoekers we kunnen ontvangen in de kantine."