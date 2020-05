Zwembad Dommelbad is coronaproof: Huilen van de spanning voor weer zwemles

BOXTEL - De geur van chloor, de drukkende warmte, de vrolijke medewerkers. Bij het Dommelbad is veel als vanouds. Nieuw is de anderhalvemeter 'coronaproof' inrichting. Die werd gisteren gelijk getest. Voor, tijdens én na de eerste zwemles in maanden.

'Dolblij' zijn ze bij Optisport Zwembad Dommelbad, dat de lessen eindelijk weer van start kunnen. De zwemleraren, medewerkers en locatiemanager Bas Nijnens voorop. Gelijk gevolgd door de ouders. En vooruit, de meeste kinderen hebben er ook best zin in, al is de zwemles niet bij iedereen even geliefd.

Huilen van de spanning

"Maar vandaag vond Rylan het leuk om te gaan. Hij vindt het sowieso fijn dat het normale leven weer een beetje terug is", vertelt Cindy van Pinxten, die buiten staat te wachten met Claudia Valentijn. Dochter Grace heeft ze net huilend en wel naar binnen gebracht. "Die vond het wel heel erg spannend na al die weken." Dit keer geen bemoedigend duwtje in de rug bij het loodsen richting meester of juf. En geen onthaal met een warme handdoek voor rillende kindjes die met blauwe lippen uit het bad komen. Want de ouders, die mogen voorlopig niet voorbij de kleedkamergrenzen.

"Er is heel goed over alles nagedacht", vertelt Nijnens. Uitgangspunt daarbij is het protocol 'verantwoord zwemmen'. Gemaakt door de brancheorganisatie, goedgekeurd en wel door het ministerie. "En vanuit het hoofdkantoor van Optisport komen natuurlijk ook hoofdrichtlijnen. In het weekend is het hele team dan ook bezig geweest met plannen, rekenen en overleggen.

Wie krijgt wanneer zwemles, hoe pakken we die zwemlessen aan, met zo min mogelijk traffic, hoe informeren we iedereen? Een hele klus", aldus Nijnens. Eentje die volgens hem vol enthousiasme is aangepakt. "Iedereen was zo blij om weer te mogen. Een van de medewerkers zei letterlijk dat ze er gewoon kriebels van in de buik had."

Semistreng deurbeleid

Bij de ingang werpt intussen het semistrenge deurbeleid - de een moet nog even wachten, de ander mag vast naar binnen - van Randy Krimp zijn vruchten af. Krimp is in deze periode lid van de 'gele brigade', speciale coronamedewerkers die het zwemmen in goede banen moeten leiden. Of beter gezegd, de hele riedel vóór en na de les. Want met een aangepast rooster en tal van regels en richtlijnen, is het even goed concentreren voor kind en ouder. Badpak thuis al aan, uitkleden in het horecadeel, een stickertje pakken van Zoë Zeepaardje of Suus Sidderaal, en dan naar het zwembad via de juiste looproute. En na de les, zonder douche, naar pap of mam in de anderhalvemeterproof kleedkamer. Die is voorgeselecteerd op basis van de meegekregen sticker. En tot slot via een andere looproute weer naar huis. "Voorlopig zijn er ABC-zwemlessen en kunnen er weer baantjes getrokken worden door volwassenen. Op inschrijving, in een toegewezen baan, en in de naastgelegen baan weer terug", vertelt Nijnens, die ook aangeeft dat 'op termijn de activiteiten verder worden uitgebreid.' Onder meer met - heel hip - een 'grab 'n go' in het horecadeel.

Zwemjuf Corrie ligt inmiddels met haar groepje in het diepe bad, en verzucht een keer hoe erg ze 'haar kindjes' heeft gemist. Jayden en Yamal vinden het 'fijn om weer les te krijgen' en zeker ook om elkaar weer te zien. "Vandaag gaan we alleen maar leuke dingen doen", roept juf Corrie opgewekt. "En de volgende keer? Dan gaan we weer keihard aan de slag."