Zwembad in Schijndel gaat verbouwen

De kleine verbouwing is nodig na de overname van het fitnesscentrum door Basic-Fit. Deze landelijke keten nam het fitnesscentrum in De Molen Hey over van Fitland. De overname had veel gevolgen voor bezoekers van het sportcentrum aan de Avantilaan. Zo deed Fitland ook de exploitatie van de horeca, de sauna en squashbanen, maar deze taken werden niet overgenomen door Basic-Fit.