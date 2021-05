Zwembad Zegenwerp klaar voor nieuw zwemseizoen

SINT-MICHIELSGESTEL - De beheerder Optisport van zwembad Zegenwerp in Sint-Michielsgestel heeft de laatste maanden niet stilgezeten. Er is groot onderhoud uitgevoerd aan het recreatie- en wedstrijdbad. Ook het peuterbadje en de kleedlokalen zijn aangepakt. Zegenwerp is klaar voor het zwemseizoen. Nu moet het weer nog wat beter worden.

Volgens Bas Heidema van Optisport is er de laatste weken keihard gewerkt om het zwembad Zegenwerp op te knappen. Onder de juiste weersomstandigheden is het recreatiebad en wedstrijdbad voorzien van een nieuwe coating. Die had op een aantal plekken losgelaten en was toe aan vervanging.

Loungeset

,,We hebben daarnaast ook het peuterbad opgeknapt. Dat was ook weer een keer nodig”, zegt Heidema. ,,Vervolgens zijn bij de kleedruimten nieuwe vloeren gelegd en zijn de speeltoestellen allemaal geschilderd. Bij het horecagedeelte is ook een nieuwe loungeset gekomen, zodat mensen lekker in de kussens kunnen wegzakken om wat te drinken. We zijn dus helemaal klaar voor een nieuw zwemseizoen. Alleen laat het weer het nog niet toe.”

Sinds Koningsdag open

Zegenwerp wordt onder de huidige coronaregels aangemerkt als een sportaccommodatie. Heidema: ,,Dat betekent dat er sinds de heropening op Koningsdag een aantal mensen baantjes mag zwemmen. Daar wordt ook al wel gebruikt van gemaakt. Niet alleen oudere zwemmers, maar ook jeugd die graag wil trainen, komt al zwemmen.”

Blok reserveren om baantjes te trekken

Mensen moeten wel reserveren voor het zwemmen. ,,Dat kunnen ze doen via de site van optisport.nl/zegenwerp. Daar kunnen belangstellenden 72 uur van tevoren een blok reserveren om te zwemmen. We hebben zes banen beschikbaar en in elke baan mogen zes zwemmers op gepaste afstand van elkaar baantjes zwemmen. Dus kunnen we per blok 36 zwemmers kwijt.”

Optisport hoopt uiteraard dat de coronaregels snel worden versoepeld, zodat straks in de zomer weer iedereen kan komen zwemmen. Voorlopig zijn er nog de beperkingen zoals ze nu gelden.