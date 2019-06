Zwembaden zetten Meierijstad op scherp

Welke gemeente presteert het nog om twee nieuwe zwembaden te bouwen? Meierijstad wil dit komend jaar voor elkaar krijgen. Het college van B en W trekt ruim tien miljoen euro uit voor een nieuw zwembad in Veghel en negen miljoen voor een nieuw bad in Sint-Oedenrode. Het bedrag is nu al een miljoen per bad meer dan in april werd berekend. Dit werpt de vraag op of het bij negentien miljoen euro blijft?