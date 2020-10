Zwemmen in Molen Hey of Dommelbad: neem je zwembroek en rolmaat mee

BOXTEL/SCHIJNDEL - Spontaan je bikini of zwembroek pakken, een handdoek oprollen en naar het zwembad? Dat kon al een tijd niet zomaar meer. Eerst reserveren. Maar nu zijn de coronaregels voor het Dommelbad in Boxtel en zwembad De Molen Hey in Schijndel nog strakker. Wat betekent dat met de herfstvakantie in aantocht.

Het wordt toch weer even schakelen voor het personeel van de binnenzwembaden Dommelbad in Boxtel en De Molen Hey in Schijndel. Want sinds deze week zijn de regels rond corona weer wat strakker dan voorheen. Het is reserveren geblazen. En veel zwemmers mogen de baden niet toelaten.

Lastiger en minder zwemmers toelaten

Volgens locatiemanager Bas Nijnens van Optisport Zwembad Boxtel, kortweg het Dommelbad, is het lastig, maar valt met de nieuwe regels te werken. ,,Recreatief zwemmen, dat was niet rendabel. Dus hebben we dat geschrapt en andere uren opgeschaald. Ik heb in Boxtel gelukkig twee baden waar een muur tussen staat. Dus mag ik in principe in twee ruimten tellen. In het doelgroepenbad kunnen we 20 mensen kwijt in het wedstrijdbad dertig. Maar wel met 1,5 meter afstand. Dus ook in het bad en niet alleen op de kant.”

Reserveren: vol is vol

Nijnens zegt dat het diplomazwemmen voor kinderen gelukkig helemaal door kan gaan. ,,Zolang er geen volwassenen bij zijn. Want dan telt 30 personen weer. De kleedruimten mogen gebruikt worden. De horeca was al langer dicht in Boxtel. Dus is het nu alleen nog wat strenger met aantallen en afstanden. Wie wil komen zwemmen, moet reserveren. En vol is vol.”

Molen Hey minder zwemmers

Wat betekent dit voor Zwembad De Molen Hey? Op de site wordt vermeld: ,,Het banenzwemmen blijft op online reservering per blok van 45 minuten. Tijdens het zwemmen 1,5 meter afstand bewaren, ook in het water. Dit bekent dat er maximaal 18 personen kunnen reserveren per tijdsblok. 12 personen in het wedstrijdbad, 3 in het instructiebad en 3 in het recreatiebad. De douches en kleedkamer zijn gesloten. Het is na afloop van het zwemmen dus niet mogelijk om je af te spoelen of om te kleden in de kleedruimtes.”