Zwemt Meierijstad in het geld?

De ene gemeente is de andere niet. Zo trapt Den Bosch op de rem met bezuinigingen en ‘slechts’ zestien miljoen euro voor nieuw beleid. Meierijstad heeft daarentegen voor ruim veertig miljoen aan nieuwe investeringen in de begroting van 2020 staan. Ter vergelijking: dit jaar is dat ‘maar’ 27 miljoen. Bijna de helft van de veertig miljoen voor komend jaar is bestemd voor zwembaden; ruim tien miljoen voor een nieuw bad in Veghel en negen miljoen euro voor een zwembad in Sint-Oedenrode. Tegelijkertijd kreeg Meierijstad ruim twee miljoen minder te besteden vanuit het Rijk. Dit vraagt om uitleg van wethouder Jan Goijaarts (CDA) van economie en financiën.