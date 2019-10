Zwijnenburg ‘illusies armer’ weg uit Haaren

Waarom zou je alleen in de gymzaal bewegen? Dat kan ook in de klas

9:11 SCHIJNDEL/ROSMALEN - Wat moeten leerlingen kennen en kunnen om straks hun weg te vinden in het leven? Die vraag ligt aan de basis van de vernieuwing van de verschillende vakken in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs waar landelijk over is nagedacht. Onder meer bij De Terp in Rosmalen en De Regenboog in Schijndel.