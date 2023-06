1 Ander Festival bestaat dertig jaar, het kleine broertje van Paaspop: ‘We gaan weer samen dansen’

Help! Hoe overleef ik de avondvier­daag­se? Tosti’s, appels en genoeg drinken

BOEKEL/BERGHEM - Of het nou in Berghem is, in Geffen, in Boekel, Erp of Volkel: duizenden ouders ondergaan deze week hetzelfde lot. Dat van elke dag tosti’s of diepvriespizza's eten, overprikkelde kinderen, stressen om op tijd aan de start te staan. Het is het leed dat avondvierdaagse heet. Met een paar tips is het goed te doen, en misschien zelfs wel leuk.