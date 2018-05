1 Ander Festival in Schijndel is en blijft anders

Partner slachtof­fer kei-ongeluk: 'Geen slecht gevoel over straffen'

29 mei DEN BOSCH/SCHIJNDEL - ,,We hebben er geen slecht gevoel bij. We zijn niet ontevreden over de straffen.'' Dat zegt Schijndelaar Stephan Visser over de straffen die drie plaatsgenoten dinsdag zijn opgelegd voor het veroorzaken van een kei-ongeluk waarbij zijn partner Tynni Habraken vorig jaar zwaargewond is geraakt.