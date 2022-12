906 Eindhovenaren blij met Nederlanderschap: ‘Zo’n paspoort vier je met een feestje’

‘Om hier te studeren, maar ik ontmoette hier ook de liefde van mijn leven.’ ‘Ik woon en werk hier en mijn gezin is Nederlands, dat wilde ik ook.’ ‘Ik ben hier geboren en Nederland is een mooi land.’ ‘Zo is het goed, dit klopt voor mij.’ En: ‘Eerlijk? Ik wil ook naar Engeland en Australië, maar dat kan niet met een Russisch paspoort. Voor mij reden genoeg om de aanvraag in te dienen.’

Belangrijke mijlpaal

Het is maar een greep uit de uitspraken die donderdag te beluisteren waren tijdens de naturalisatiebijeenkomst in het Muziekgebouw. In totaal 906 Eindhovenaren verwierven dit jaar een Nederlands paspoort. Mensen uit maar liefst 86 landen, van wie de meesten uit Syrië (174), op de voet gevolgd door Indiërs (162) en op de derde plaats uit Turkije (55).

De oudste 87 jaar, de jongste nog een baby. Mensen die allemaal een proces moesten doorlopen, maar zich inmiddels echt Nederlander voelen en erbij willen horen.

Moeilijke tijd, maar draai gevonden

Nano Egiazarjan bijvoorbeeld kwam 22 jaar geleden met haar inmiddels ex-man vanuit Armenië naar Nederland. Ze moesten vluchten, hij had politieke problemen. Na een verblijf van ruim acht jaar in verschillende azc’s, kwam eindelijk de verblijfsvergunning los en later ook een woning in Drachten.

Quote Bijkomend voordeel dat ik nu ook weer op vakantie naar mijn familie in Armenië kan gaan Nano Egiazarjan

Maar het huwelijk strandde en zo kwam de Armeense in 2010 met haar twee kinderen naar Eindhoven. ,,Ik was weer alleen, al had ik natuurlijk mijn kinderen. Maar ik kreeg ook werk bij de Primark en een woning in deze stad. Het was weer een moeilijke tijd, maar ik voelde wel dat ik ben waar ik wil zijn. Ik heb hier mijn draai echt gevonden en mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Daarom ben ik nu zo blij met dit paspoort. Bijkomend voordeel dat ik nu ook weer op vakantie naar mijn familie in Armenië kan gaan. Dat heb ik jarenlang niet gekund.’’

Werk en liefde

Voor de Poolse Nina Gorgon was een training bij Philips de reden voor haar komst naar Eindhoven. Ze werkte toen als financial controller bij Philips in Lodz. Het maandje Eindhoven was voldoende om te beseffen dat ze er ook de liefde van haar leven had gevonden en na een jaar op en neer reizen met haar geliefde Chiel solliciteerde ze succesvol bij Philips in Eindhoven en woont sindsdien hier. Het stel is inmiddels getrouwd en heeft twee kinderen.

Volledig scherm De Poolse Nina Gorgon (tweede van links) kwam hier voor een trainingsprogramma voor haar werk, maar vond de liefde van haar leven. Nu heeft ze een gezin met haar man Chiel Poepjes en hun dochters Lenneke en Natalia.

Zij zegt: ,,Als Poolse had ik hier niet eens veel minder rechten dan Nederlanders, maar toch wilde ik na vijftien jaar dat Nederlanderschap. Het is een mooie toevoeging aan mijn huwelijk met mijn Nederlandse man. Bovendien wilde ik stemrecht. Maar, als je alleen wat documenten tekent en geen feestje viert, voelt het niet echt. Daarom ben ik hier vandaag.’’

Volledig scherm Veel nieuwe Nederlanders vonden het belangrijk om naar de naturalisatiebijeenkomst van de gemeente te komen en de nieuwe status samen te vieren. © Bram Saeys