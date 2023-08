Aan de bananenplant van Theo groeien ineens twee trossen: ‘Ze noemen me al de bananenbaron van Boskant’

Nog veel vragen over azc Uden in hotel Van der Valk, verzet met spandoeken en demonstra­tie

UDEN - De komst van 300 asielzoekers naar Uden in hotel Van der Valk zorgt voor veel vragen bij de politiek. Onder de bevolking is verzet via spandoeken en pamfletten en een opgerichte Facebookpagina met bijna 2000 leden waarop voor donderdag 10 augustus een demonstratie wordt aangekondigd.