Avanti-Schijndel: zónder vuurwerk en drank langs de lijn, wel mét beveiliging

Bezoeker Pleinpop houdt van rock en jazz en laat zich graag verrassen, ook door lokale bands

SCHIJNDEL - ‘Het best bewaarde geheim van Schijndel’, zo typeert de organisatie zelf Pleinpop, dat vrijdagmiddag van start is gegaan in het Kloosterpark in het dorp. ,,We horen bij de top tien festivals van Meierijstad en tellen wel degelijk mee.” Vooral lokale bands zijn blij met het podium dat het festival biedt.