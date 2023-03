Bedrijven Meierijstad serieus aan slag met verduurzaming

Provincie, bedrijven en de Rabobank hebben samen 750.000 euro beschikbaar gesteld om bedrijven in de gemeente zo snel mogelijk fossielvrij te laten werken. ,,Van dit geld gaan we onderzoeken hoe we dat het beste kunnen organiseren", zegt Jos van Asten namens de bedrijven.

Want om uiteindelijk gasvrij te kunnen werken zijn naar verwachting vele honderden miljoen nodig. Deze week spraken de partijen af om er in ieder geval serieus mee aan de slag te gaan. Het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en de gemeente hadden de provincie eerder al een voorstel gedaan om aan de slag te gaan op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. ,,Maar we gaan het breder opzetten", zegt Van Asten. ,,We hebben in Meierijstad zo'n 500 hectare bedrijventerrein. We willen al die bedrijven benaderen."

Eerst wil het POM onderzoeken wat er nodig is voor een lokale collectief energienet. ,,We willen niet afkoppelen van de energievoorziening door Essent en Tennet", benadrukt Van Asten. ,,Maar we willen er wel minder afhankelijk van worden. Als er leveringsproblemen zijn willen we onze eigen voorziening hebben. Maar als we meer produceren dan nodig, willen we het ook kunnen leveren.

Volledig scherm Jos van Asten van het Platform Ondernemend Meierijstad. © Jos van Asten Daarvoor wordt onderzocht wat de energiebehoefte is van de afzonderlijke bedrijven. ,,Dat wordt enorm uitzoekwerk. Wie gebruikt energie op welk moment? En wat prodcueer je zelf? Wanneer wordt er zoveel energie geleverd dat het gebruikt kan worden door andere bedrijven? Kunnen we energie tijdelijk dichtbij opslaan in grote batterijen? En waar kunnen we de extra 1 miljoen m2 zonnepanelen die nodig zijn kwijt. Het zijn allemaal vragen die we als eerste beantwoord willen zien."

Het budget van 750.000- euro”is nodig om kennis te verzamelen en menskracht uit te breiden. Zodat we dadelijk ook alle data die we verzamelen op een goede manier kunnen gebruiken.

Wethouder Jan Goijaarts benadrukte deze week: ,,Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt heel veel milieuschade. In Meierijstad willen we daarom zo snel mogelijk overstappen op duurzamere alternatieven. De komende tijd gaan we de mogelijkheden voor fossielvrije oplossingen onderzoeken.”

Gedeputeerde Erik Ronnes onderstreepte het belang van samenwerking bij dit soort grote opgaven: ,,De ondertekening van het plan van aanpak laat zien dat provincie, gemeente en bedrijfsleven samen de schouders zetten onder een verduurzamings- en vergroeningsaanpak op de Veghelse bedrijventerreinen.

De provincie heeft Project Grote Oogst om te bekijken hoe ze een impuls kan geven aan verduuraming van 13 bedrijventerreinen in Brabant. Die zijn samen goed voor 65 procent van het totale energieverbruik van Brabantse bedrijventerreinen.

