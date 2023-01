Bestuurder laat bewusteloze fietser achter na aanrijding in Veghel

Maxwell Taylorbrug in Veghel is in de zomer vier weken dicht

VEGHEL - In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer Dura Vermeer in juli en augustus van dit jaar werkzaamheden aan de Maxwell Taylorbrug in Veghel. Deze brug ligt over de N279 en Zuid Willemsvaart in Veghel. De brug is hierdoor vier weken volledig afgesloten voor alle wegverkeer.

25 januari