Bob de Jong flitsend van start op openingsavond ELE Rally: Hyundai-piloot wint drie van de vier proeven

Cees Hendriks draagt AS­V-stok­je over aan zoon Jorg: ‘Ik ben als zelfstan­dig dealer van een uitster­vend ras’

EINDHOVEN - Na 42 jaar gaat automan in hart en nieren Cees Hendriks het iets rustiger aan doen. Toen hij in 1981 begon met Automobiel Service Veghel (ASV) was hij een van de 135 Mercedesdealers in het land. Nu zijn er nog acht over.