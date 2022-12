Bornse peuters gaan in Twente vaakst naar tandarts

Hof van Twente

In Tubbergen zitten de minste peuters ooit in een tandartsstoel, 35 procent. Na Tubbergen volgen de gemeenten Rijssen-Holten (36 procent), Almelo (37 procent) en Enschede (39 procent). De gemeenten in de noordelijke Achterhoek wijken niet veel af van Twente. In Berkelland en Oost-Gelre krijgen 40 procent van de peuters mondzorg. In Winterswijk is dat 38 procent.