Boskant heeft eerste padelbanen in Sint-Oedenrode

Peesjevee-pod­cast: ‘Ruud van Nistel­rooij had tegen Ajax een werkend plan’

Over Ruud van Nistelrooij is dit seizoen regelmatig gezegd dat niet te zien was hoe zijn PSV wil voetballen. Afgelopen weekend was er tegen Ajax wel een duidelijk plan zichtbaar, waarin PSV voor fysieke kracht ging en Joey Veerman door fouten bij de Amsterdammers in zijn kracht kwam te spelen.