Boxtelse fractie BALANS wil meer geld naar huishoudelijke hulp

Hand op de knip

De politieke groepering is van oordeel dat het college te veel met de hand op de knip zit en dat daardoor burgers tussen wal en schip zouden vallen. Een constatering gebaseerd op het feit dat er zowel in 2016 als vorig jaar veel geld is overgebleven van de beschikbare budgetten. ,,Onder meer veroorzaakt door het veel minder inzetten van huishoudelijke hulp", stelt BALANS.

Tevredenheid

Volgens wethouder Eric van den Broek ligt het anders. ,,Wij laten niemand tussen wal en schip vallen, want als dat dreigt te gebeuren dan lossen we het probleem op. Uit een onlangs gehouden evaluatie blijkt dat er in het algemeen tevredenheid is over hoe wij de regelingen voor de Wmo toepassen. Ook voor inwonende mantelzorgers, waarover BALANS het vooral heeft. Bij het steunpunt zijn twee klachten bekend. Het gaat dus niet echt om grote groepen, stel ik maar vast", verwijst de wethouder ook naar de verkiezingscampagne die in volle gang is en die in Boxtel een ware 'stortvloed' aan vragen, opmerkingen en acties van politieke partijen veroorzaakt.