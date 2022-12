Bunkertoren, Trudo Toren en meer bekende Eindhovense gebouwen in stemmig zwart-wit

Bergeijkse man (33) hoeft niet terug de cel in, waar hij al 171 dagen zat voor autodief­stal met geweld

EINDHOVEN - Een Bergeijkse man die in Eindhoven een auto van een vrouw afpakte, hoeft niet terug de gevangenis in. Hij zat al 171 dagen vast en krijgt van de rechtbank in Den Bosch de kans zijn leven te beteren.

19 december