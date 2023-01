Bullshift gaat in Veghel verslaafde jongeren in Meierijstad helpen

Prinsen gaan voorop in ouderwets carnavals­bal in de Udense Knoerissen­stal

UDEN - Na drie jaar kon het weer en dat hebben de Knoerissen in Uden uitbundig gevierd. Drie avonden op rij was het feest in een uitverkocht theater Markant, dezer dagen beter bekend als de Knoerissenstal. Met een hoofdrol voor de (oud)prinsen.

29 januari