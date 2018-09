Busreis van Den Bosch naar Eindhoven via Gestel en Schijndel gaat in 2019 een stuk sneller

UPDATE N279 bij Veghel is weer open, file neemt af

15:10 VEGHEL - De N279 tussen Erp en Veghel was maandagmiddag in beide richtingen afgesloten. De oorzaak daarvan was een ongeluk tussen een busje op de kruising van de N279 en de Morgenstraat. Inmiddels is de weg weer open.