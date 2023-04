Buurt Frisselsteinstraat Veghel vindt nieuw gebouw veel te hoog: ‘Te veel appartementen en te weinig parkeerplaatsen’

VVD: ‘Zet in op permanente woningbouw: geen flexwonin­gen op Venkant’

SINT-MICHIELSGESTEL - De VVD in Sint-Michielsgestel krijgt geen antwoorden op de vraag waar Sint-Michielsgestel nog meer flexwoningen wil of kan bouwen dan behalve de negentien stuks op de Venkant. ,,Informatie die nog niet compleet is delen we niet met de gemeenteraad", zo houdt het college van burgemeester en wethouders de boot af.