Chalets Molenheide Schijndel moeten 1 juli leeg zijn; rechter geeft uitzendbureau laatste kans

De stad van... Fotograaf Marc Bolsius (67): ‘Zo’n compact centrum heb je nergens anders in Nederland’

DEN BOSCH - Marc Bolsius is de vaste fotograaf van de rubriek De stad van… In deze slotaflevering komt hij zelf aan het woord. ,,Ik begrijp de commotie over het nieuwe Design Museum wel, maar het moet er wel komen.”