Communicatiesysteem politie haperde tijdens Paaspop: ‘Agenten kunnen niet vertrouwen op hun lifeline’

Straks met of zonder koeltas wandelen op en rond de Vlagheide? Toekomst van de ‘berg’ blijft onduide­lijk

EERDE - De toekomst van de Vlagheideberg en Eerdse Bergen leek in de gemeenteraad van Meierijstad even te verzanden in een discussie tussen rekkelijken en preciezen. Over hoe Ruud Merks en Gertjan Hobert wandelen in de natuur.