Daaf (19) ziet belagers na mishandeling op Paaspop terug in de rechtbank: ‘helse pijn en angst’

Uitgezworven Judith werkt in Zwitser­land, maar is nog elke twee weken in Nederland: ‘Dan eet ik vaak snel een kroketje’

MARIAHEIDE/WOLLERAU - Ze is advocaat en partner bij een groot advocatenkantoor, maar bovenal moeder. Judith Raijmakers woonde jaren in Luxemburg en nu in Zwitserland. Haar thuis is echter nog altijd haar geboortedorp Mariaheide.