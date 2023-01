De Beckart is voor Nijnselnaren echt hún gemeenschapshuis

NIJNSEL - Waar een klein dorp groot in kan zijn: Nijnselnaren zetten afgelopen jaar gezamenlijk de schouders onder voortzetting van hún Gemeenschapshuis De Beckart. Et voilà: het staat er nog en bruist net als tevoren. Tot trots van voorzitter René Voss, een terugblik.

Wat ging er aan vooraf? Het oude bestuur van De Beckart in Nijnsel, Stichting Nijnsels Algemeen Belang, kreeg eind april 2021 te horen dat het horecadeel niet commercieel uitgebaat mocht worden, omdat het ontmoetingscentrum een culturele en maatschappelijke functie heeft.

Het stichtingsbestuur wist echter niet beter dan dat ze een volledige horecavergunning had en was dan ook in zee gegaan met een commerciële uitbater. Maar gemeentelijke toezichthouders constateerden dat dit niet volgens de regels was.

Daarmee had de stichting een probleem, want zonder uitbater én beheerder leek een toekomst voor het ontmoetingscentrum, dat onderkomen was voor een twintigtal clubs uit het dorp, vervlogen.

Inwoners, verenigingen en vrijwilligers zochten naar een oplossing en namen onder leiding van de nieuwe voorzitter René Voss, zelf het heft in handen om ‘De Beckart’ nieuw leven in te blazen.

Enorm dankbaar voor subsidie

,,Begin 2022 kwam er een akkoord met de gemeente over subsidie, waardoor we verder konden”, vertelt Voss. ,,Enorm dankbaar zijn we daarvoor, want zonder die steun hadden we de deuren moeten sluiten.”

Alle vaste gebruikers zijn gebleven, nieuwe clubs zijn erbij gekomen en tal van partijen wisten hun weg naar Nijnsel te vinden. ,,Ouders kunnen bij ons terecht als hun jeugd naar disco the Joy gaat, tijdens de verkiezingen hebben we ons gemeenschapshuis ingezet als stemlokaal en ook zijn er nieuwe activiteiten ontstaan zoals ‘Thuis in Neijnzel', waar mensen samen komen voor tal van activiteiten.”

Quote De kermis was een groot succes, net als de carnavals­maan­dag, bingoavon­den en de dorpskwis René Voss, voorzitter

,,Daarnaast was de kermis een groot succes, net als de carnavalsmaandag, bingoavonden en de dorpskwis. We ontvingen oud-gedienden tijdens de veteranendag, voorstellingen van toneelvereniging Klavertje Vier vonden weer op hun vertrouwde plek plaats en we hielden laatst een kerstmarkt. Ook werd het Ommetje Thieu Sijbers gerealiseerd, waarbij we voor wandelaars een speciaal arrangement aanbieden.”

‘We hadden geen idee’

,,Fantastisch dat dit op ons pad gekomen is. Voordat we aan dit avontuur begonnen, hadden we geen idee. Wel hoe we met de vaste gebruikers om wilden gaan, maar het organiseren van events was voor ons helemaal nieuw. Van een koffietafel tot een volle zaal tijdens de kermisdagen, er komt nogal wat bij kijken.”

,,Gelukkig hebben we inmiddels tal van vrijwilligers om ons gemeenschapshuis letterlijk samen overeind te houden”, zegt Voss trots. ,,We hebben hen onlangs dan ook bedankt voor hun inzet door middel van een vrijwilligersavond. Echt fantastisch dat zoveel mensen hun steentje bij willen dragen. Zonder hen zou dit niet kunnen. Met regelmaat hebben we kippenvelmomenten als bezoekers uiterst tevreden huiswaarts gaan. De meeste zaken hebben we nu goed op de rit, al kunnen we altijd nog wel extra vrijwilligers gebruiken”. Voss maakt meteen van de gelegenheid gebruik: ,,Aanmelden kan via planningbeckart@gmail.com.”

Naast de gezonde basis die afgelopen jaar bewerkstelligd is, wordt er ook vooruit gekeken, want er zullen reserves opgebouwd moeten worden voor onderhoud. ,,Het is immers in ieders belang dat het gemeenschapshuis kan blijven voortbestaan en betaalbaar blijft”, zegt Voss. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ons een mooie toekomst te wachten staat.